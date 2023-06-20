Поиски Джулиана Сэндса продолжаются через пять месяцев после его исчезновения

„В субботу, 17 июня 2023 года, департамент шерифа округа Сан-Бернардино продолжил поиски пропавшего туриста Джулиана Сэндса в дикой местности на горе Болди. К сожалению, местонахождение мистера Сэндса не установлено“, — указали в департаменте шерифа.

В поисках участвовали более 80 добровольцев и сотрудников поисково-спасательной службы. Им оказывали поддержку с воздуха два вертолета и несколько беспилотников. „Авиационные ресурсы направили поисковые группы в отдаленные районы горы Балди и провели поиск и оценку с воздуха. Кроме того, экипажи беспилотников обыскивали районы, недоступные для наземных бригад“, — говорится в сообщении.

Как сообщается, некоторые районы горы недоступны из-за „экстремальных альпийских условий“. Это крутые склоны и овраги, которые находятся подо льдом и снегом.

По словам официальных лиц, дело Сэндса остается не закрытым, и поисковые работы будут продолжены.

Сэндс, известный по ролям в фильмах „Комната с видом“ и „Чернокнижник“, пропал без вести после того, как отправился в поход в горы Сан-Габриэль в Калифорнии.

65-летний мужчина пропал 13 января в районе Лысой горы. Поиски сразу же начались, но на следующий вечер наземные бригады были сняты с горы из-за риска схода лавин и плохого состояния тропы из-за снега и льда.

Семья Сэндса поблагодарила тех, кто принимал участие в продолжающихся поисках.