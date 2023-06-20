В Таллине состоятся самые крупные соревнования по уличным танцам

В рамках карнавала пройдет один из этапов крупных соревнований по танцам в стиле „Хип-хоп“. Помимо лучших латвийских танцоров, на турнире также выступят сильнейшие танцоры из Финляндии и Эстонии.

Танцоры будут соревноваться один на один в трёх танцевальных направлениях „Hip-Hop“, „Dancehall“ и „Breaking“.

Также будет категория для профессионалов в которой будут 8 приглашенных команд в разных танцевальных направлениях и танцоры будут соревноваться „Два на Два“ за главный денежный приз.

В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа, конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллина.

Ghetto Games в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегодно собирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях. Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте Ghetto Games.