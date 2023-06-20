„Надеюсь, не уничтожат“: растративший свои капиталы Даня Милохин возвращается в Россию(22)
Недальновидный Даня Милохин, который еще вчера выступал на главных площадках страны и участвовал в ледовом шоу Первого канала, сегодня оказался в безвыходном положении Америке, — не особо сочувсвует Prozvezd.
В сентябре прошлого года блогер уехал из России, разорвал контракт с Первым каналом, а затем выпустил оскорбительную песню в адрес его руководства. Спустя пару неожиданно оказалось, что рекламные контракты резко прекратились, а творчество Милохина вне России Америке мало кому интересно. Он не раз признавался, что промотал все заработанные деньги и живет на подачки друзей в съемной квартире с другими беглыми блогерами. Несмотря на пафос и красивые картинки в блогах, 21-летний Милохин заметно сдал и погрустнел. А недавно застенчиво сообщил, что скоро вернется в Москву. „Надеюсь, меня не уничтожат там“, — предположил Даня.
Поклонники выразили большие сомнения в том, что артиста снова примет публика. Не исключено, что у парня возникнут трудности и с поиском площадок для выступлений. По некоторым данным, артиста после скандала с Первым каналом внесли в негласный чёрный список неблагонадежных партнеров.
Недавно в Россию вернулись и другие блогеры из команды Милохина — Аня Покров и Артур Бабич. Они тоже на протяжении полугода пытались закрепиться в США, но безуспешно.