„Надеюсь, не уничтожат“: растративший свои капиталы Даня Милохин возвращается в Россию

В сентябре прошлого года блогер уехал из России, разорвал контракт с Первым каналом, а затем выпустил оскорбительную песню в адрес его руководства. Спустя пару неожиданно оказалось, что рекламные контракты резко прекратились, а творчество Милохина вне России Америке мало кому интересно. Он не раз признавался, что промотал все заработанные деньги и живет на подачки друзей в съемной квартире с другими беглыми блогерами. Несмотря на пафос и красивые картинки в блогах, 21-летний Милохин заметно сдал и погрустнел. А недавно застенчиво сообщил, что скоро вернется в Москву. „Надеюсь, меня не уничтожат там“, — предположил Даня.