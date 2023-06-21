Пострадавшего в конфликте с Евгением Понасенковым частично парализовало

У 55-летнего бизнесмена выявили левосторонний гемипарез — нарушены движения в руке и ноге слева.

Врачи наблюдают небольшие улучшения в состоянии пациента. Он все еще находится в глубоком оглушении, но иногда реагирует на команды, может сжать руку или поморгать глазами. Из-за трахеостомы, установленной для работы аппарата искусственной вентиляции легких, невозможно установить, насколько пострадала речевая функция мужчины.

Конфликт между блогером Евгением Понасенковым, его другом и юристом Рамисом Зариповым и Дибровым произошел 6 июня в московском районе Хамовники. Изначально приятели пытались уйти от пристававшего к ним незнакомца, после чего Зарипов толкнул мужчину, тот упал на асфальт и ударился головой.

По информации РЕН ТВ, накануне 55-летний мужчина перенес операцию. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, переломы костей свода и основания черепа и множественные ушибы. Его состояние оценивается как тяжелое.