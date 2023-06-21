ФОТО | Красивая церемония! В Вырумаа зажгли огонь XIII Молодежного праздника песни и танца

XIII молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля в Таллинне. Танцевальное представление „Мосты“ - 30 июня и 1 июля, концерт народной музыки на Площади Вабадузе - 1 июля, а праздничное шествие и песенный праздник „Священна земля“ - 2 июля.

В торжественной церемонии зажжения огня приняли участие творческие комитеты и главные руководители XIII Молодежного праздника песни и танца – Пярт Уусберг, Агне Куррикофф-Херман и Юхан Уппин. Если обычно в годы проведения общего Праздника песни и танца огонь зажигается в Тарту – в колыбели первого Певческого праздника – то в случае церемонии зажжения огня Молодежного праздника такой традиции нет, и факел зажигается в созвучии с оригинальной идеей Праздника. „Вырумаа имеет несколько точек соприкосновения с Молодежным праздником этого года. Именно во время прогулки по Ээбикуору в Вырумаа родилась песня „Valgust!“ на слова Хандо Руннеля“, — сказал художественный руководитель Праздника песни „Püha on maa“ Пярт Уусберг. „Также в этом году как в программу Праздника песни, так и в программу праздника танца включена песня уроженки Вырумаа Мари Калкун „Sata-sata!“, - добавил Уусберг.

Главные руководители прошедшего юбилейного Праздника песни и танца Пеэтер Перенс и Вайке Раясте символически принесли огонь в светильнике на остров озера Вийтина.Руководитель Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Маргус Тоомла взял лучиной из принесенного фонаря огонь и зажег им костер, который местная община приготовила на острове озера Вийтина. Пламя охватило и десятки щепок, которые подложили в костер члены творческих комитетов Молодежного праздника. От зажженного пламени главные руководители предыдущего Праздника подожгли лучину и уже от нее зажгли новый праздничный факел и передали его руководителям Молодежного праздника этого года.