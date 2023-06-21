ФОТО | Красивая церемония! В Вырумаа зажгли огонь XIII Молодежного праздника песни и танца
На рассвете на озерном острове в Вийтна в Вырумаа было зажжено пламя XIII Молодежного праздник песни и танца „Священна земля“ . Далее команда огненосцев доставит огонь Праздника в столицу, где его до начала молодежного праздника примет и будет хранить Академический мужской хор Технического университета.
XIII молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля в Таллинне. Танцевальное представление „Мосты“ - 30 июня и 1 июля, концерт народной музыки на Площади Вабадузе - 1 июля, а праздничное шествие и песенный праздник „Священна земля“ - 2 июля.
В торжественной церемонии зажжения огня приняли участие творческие комитеты и главные руководители XIII Молодежного праздника песни и танца – Пярт Уусберг, Агне Куррикофф-Херман и Юхан Уппин. Если обычно в годы проведения общего Праздника песни и танца огонь зажигается в Тарту – в колыбели первого Певческого праздника – то в случае церемонии зажжения огня Молодежного праздника такой традиции нет, и факел зажигается в созвучии с оригинальной идеей Праздника. „Вырумаа имеет несколько точек соприкосновения с Молодежным праздником этого года. Именно во время прогулки по Ээбикуору в Вырумаа родилась песня „Valgust!“ на слова Хандо Руннеля“, — сказал художественный руководитель Праздника песни „Püha on maa“ Пярт Уусберг. „Также в этом году как в программу Праздника песни, так и в программу праздника танца включена песня уроженки Вырумаа Мари Калкун „Sata-sata!“, - добавил Уусберг.
Главные руководители прошедшего юбилейного Праздника песни и танца Пеэтер Перенс и Вайке Раясте символически принесли огонь в светильнике на остров озера Вийтина.Руководитель Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Маргус Тоомла взял лучиной из принесенного фонаря огонь и зажег им костер, который местная община приготовила на острове озера Вийтина. Пламя охватило и десятки щепок, которые подложили в костер члены творческих комитетов Молодежного праздника. От зажженного пламени главные руководители предыдущего Праздника подожгли лучину и уже от нее зажгли новый праздничный факел и передали его руководителям Молодежного праздника этого года.
На церемонии зажжения огня прозвучала совместная хоровая композиция Пярта Уусберга и Хандо Руннеля „Valgust!“ - вместе с творческими комитетами XIII Молодежного праздника произведение исполнили Выруский молодежный хор и детский хор Основной школы Рыуге. Ансамбль народного танца Гимназии Хьюго Треффнера „Tantsutallad“ станцевал „Вальс желаний“, который был написан инициаторами традиции Молодежных праздников танца Нийной и Альфредом Раадик. Мари Калкун - музыкант-фольклорист родом из Вырумаа – исполнила песню „Sata-sata“ на выруском языке, которую также споют детские хоры на Молодежном празднике песни, и под которую на Празднике танца будут танцевать смешанные молодежные коллективы. В честь праздничного мероприятия главные руководители Праздника посадили липу возле мызы Вийтина.
После завершения церемонии факел с огнем Праздника принял Академический мужской хор Таллиннского Технического Университета, где факел и будет храниться до начала XIII Молодежного праздника песни и танца. Мужской хор ТТУ также заботился о гладком пути для огня прошедшего юбилейного Праздника песни и танца.
XIII Молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля в Таллинне. Танцевальное представление „Мосты“ пройдет 30 июня и 1 июля, праздник народной музыки „Päriselt“ - 1 июля. Торжественное шествие участников и Праздник песни „Püha on maa“ состоится 2 июля. Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни – Пярт Уусберг, главный постановщик XIII Молодежного праздника танца – Агне Куррикофф-Херман. Главный руководитель Праздника народной музыки – Юхан Уппин.