Шоубиз
21.06.2023, 12:41

ФОТО | Президент Алар Карис встретился с королем Великобритании Карлом III

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President Alar Karis ja kuningas Charles III
President Alar Karis ja kuningas Charles III
ФОТО: Foto: Briti kuningakoda

Президент Эстонии Алар Карис во вторник встретился в Виндзорском дворце с его величеством королем Карлом III. Карис поблагодарил короля Великобритании за тесное сотрудничество и крепкие союзнические отношения.

Алар Карис прибыл в Лондон, чтобы принят участие в международной конференции по поддержке Украины. Целью визита также является укрепление экономического сотрудничества между Эстонией и Великобританией.

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