21.06.2023, 12:41
ФОТО | Президент Алар Карис встретился с королем Великобритании Карлом III(1)
ФОТО: Foto: Briti kuningakoda
Президент Эстонии Алар Карис во вторник встретился в Виндзорском дворце с его величеством королем Карлом III. Карис поблагодарил короля Великобритании за тесное сотрудничество и крепкие союзнические отношения.
Алар Карис прибыл в Лондон, чтобы принят участие в международной конференции по поддержке Украины. Целью визита также является укрепление экономического сотрудничества между Эстонией и Великобританией.