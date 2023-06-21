ФОТО | Ого! Главный голливудский толстяк Джон Гудман скинул 90 кг и изменился до неузнаваемости

Джон решил похудеть еще в 2007 году. В то время актёр весил практически 180 килограммов. Все изменения, по словам актера, произошли без хирургического вмешательства — и это либо лукавство, либо фантастика. Вчера Гудману исполнился 71 год — в это время как правило обмен веществ замедляется, и люди наоборот набирают вес.

Что же изменил Джон? Сначала он полностью отказался от алкоголя. „Я просто устал, устал смотреть на себя. Ты бреешься перед зеркалом и не хочешь смотреть на себя. Решил, что мне нужно пройти госпитализацию. Лег в лечебный центр, там прошел детоксикацию и понял, что мне нравится это чувство“, — поделился Гудман.

К 2016 году он похудел на 45 килограммов. В то время он нанял тренера и начал заниматься в зале. Гудман не жалел себя, тренировался по шесть дней в неделю и проходил до 12 тысяч шагов в день. Он придерживался средиземноморской диеты, которая большей частью состоит из рыбы, оливкового масла, овощей, орехов и фруктов. Вот таким он был ещё в 2013 году:

В 1978 году Джон Гудман дебютировал как актер театра в бродвейской постановке „Сон в летнюю ночь“. В 1983-м он начал сниматься в кино. Актер сыграл в фильмах „Море любви“ с Аль Пачино и „Арахнофобия“ с Джеффом Дэниелсом. В 1991 году он исполнил главную роль в комедии „Король Ральф“. Также он участвовал в проектах „Большой Лебовски“, „Артист“ и „Операция „Арго“".