„Порвана связь“: Лайма Вайкуле вряд ли приедет в Россию

„Ни с кем больше нет контактов. Поскольку с Москвой порвана связь, больше никогда не буду в России!“ — полагает певица.

Она оговорилась, что отношения с Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным всё же поддерживает. Вайкуле отметила, что они одинаково мыслили и „одинаково оценивали плохое и хорошее“.

„У меня больше нет сил выразить то, что я чувствую. Поэтому мы и делаем фестиваль — чтобы все знали о моем положении и о тех из нас, кто будет на сцене“, — говорит Лайма.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет с 26 по 30 июля. В нём примут участие Танита Тикарам, Андрей Макаревич, Вера Брежнева, Верка Сердючка, Макс Барских, Оля Полякова, Aleskeev, Мария Максакова, Уку Сувисте, Нино Катамадзе, Интарс Бусулис и другие артисты.