ФОТО | Тусовка для блогеров! Смотрите, как Андрей Зевакин отметил свой день рождения в ночном клубе

Вместе с Зевакиным в клубе зажигал его соведущий Робин Валтинг, многие участники реалити-шоу „Вилла“, а также разные эстонские блогеры.

На вечеринке также выступил музыкальный коллектив Wateva, а между гостями были разыграны билеты на легендарный фестиваль Tomorrowland.