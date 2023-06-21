21.06.2023, 16:30
ФОТО | Тусовка для блогеров! Смотрите, как Андрей Зевакин отметил свой день рождения в ночном клубе
Ютубер, ведущий и музыкант Андрей Зевакин 6 июня отметил 27-летие. Известный блогер собрал всех своих знаменитых друзей и устроил зажигательный праздник в клубе Hollywood.
Вместе с Зевакиным в клубе зажигал его соведущий Робин Валтинг, многие участники реалити-шоу „Вилла“, а также разные эстонские блогеры.
На вечеринке также выступил музыкальный коллектив Wateva, а между гостями были разыграны билеты на легендарный фестиваль Tomorrowland.
Смотрите, как прошел блогерский день рождения!