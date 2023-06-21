21.06.2023, 18:30
Актер Никита Зверев экстренно госпитализирован
ФОТО: Youtube
Актёр Никита Зверев экстренно госпитализирован — он потерял сознание после спектакля в Московском театре комедии, — с тревогой сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, всё случилось в магазине, куда Зверев зашёл сразу после спектакля. Звезда фильмов „Мистер нокаут“, „Бой с тенью“ и „Грозовые ворота“ потерял сознание и упал в судорогах. Прибывшие на место врачи зафиксировали у актёра кратковременные провалы памяти — он даже не мог вспомнить, отыграл ли спектакль.
Зверева экстренно доставили в больницу. Предварительная причина — переутомление. Как рассказал сам актёр, в последний месяц он мало спал, также были проблемы с давлением. Сейчас он в больнице под наблюдением врачей.