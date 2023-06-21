Актер Никита Зверев экстренно госпитализирован

По информации канала, всё случилось в магазине, куда Зверев зашёл сразу после спектакля. Звезда фильмов „Мистер нокаут“, „Бой с тенью“ и „Грозовые ворота“ потерял сознание и упал в судорогах. Прибывшие на место врачи зафиксировали у актёра кратковременные провалы памяти — он даже не мог вспомнить, отыграл ли спектакль.