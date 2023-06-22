С Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании
Кассационный суд Франции постановил снять все обвинения с режиссера Люка Бессона в изнасиловании актрисы. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на судебные документы.
Актриса Санд Ван Рой по решению суда не только не получила удовлетворения своей апелляции относительно кинематографиста, но и обязана выплатить ему €2,5 тыс. „После изучения приемлемости апелляции и файлов из инструкции Кассационный суд определил, что в настоящее время не существует никаких средств, позволяющих принять апелляцию“, — говорится в документах.
Ван Рой, которая снялась в фильме Бессона „Валериан и город тысячи планет“, заявила, что у нее был роман с режиссером, во время которого он изнасиловал ее в мае 2018 года. Вскоре после этого она обратилась в полицию. Дело было прекращено в начале 2019 года из-за сообщения об отсутствии доказательств, после чего Ван Рой подала жалобу.
В 2021 году жалобу отклонили после расследования. Актриса подала апелляцию еще раз. После решения суда звезда больше не может подавать в суд на Бессона по тем же обвинениям ни в один европейский суд.