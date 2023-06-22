Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России

Пока нет точной информации, сама ли Брежнева решила отказаться от ВНЖ в России. „Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет“, — объяснил адвокат Андрей Алешкин.