А ведь обещал! Иван Охлобыстин напомнил о пьяном ДТП Ефремова еще до трагедии

„Он не пил за рулем очень долго. Выпивал, он пьющий человек — да. Но у него была авария 10 лет назад. Еще до этой истории. И он дал себе зарок не пить (за рулем). Я его ни разу не видел за рулем пьяным. Даже с похмелья не садился за руль“, — вспомнил Охлобыстин.

Звезда „Интернов“ отметил, что не оправдывает поступок Ефремова, так как считает это ДТП „убийством“. Артист отметил, что в семье Ефремова всегда был водитель, который развозил детей по учебным заведениям и забирал актера с застолья, если тот был в нетрезвом виде.

„Он боялся ездить пьяным. Как так получилось?“ — изумился Охлобыстин.

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за гибель человека. 8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров.

В марте 2024 года пройдёт половина назначенного срока, и у Ефремова появится шанс выйти на свободу по УДО.