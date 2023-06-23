Режиссер „Логана“ не согласен с решением „воскресить“ Росомаху

„Я не могу сказать, что какая-то часть меня не хотела бы, чтобы мы оставили все как есть. Но всегда должен был быть другой Росомаха. Это может быть и детский Росомаха, и мультяшный Росомаха. Сколько жидкости они смогут выжать из этой тряпки, столько и попытаются“, — высказался Мэнголд.

Будущий фильм станет десятым, в котором Джекман исполнит роль Росомахи. Впервые он появился в этом амплуа в 2000 году в „Людях Икс“, а последним вышедшим с ним фильмом стал „Логан“ режиссера Джеймса Мэнголда 2017-го года. В нем герой Джекмана по сюжету умер, поэтому многие фанаты удивились его появлению в третьем „Дэдпуле“.

При этом сам Джекман объяснил появление своего героя в третьем „Дэдпуле“ перемещениями во времени: „Всё дело в том устройстве, используемом в мире Marvel для перемещения во времени. Мы можем вернуться, потому что, знаете, это наука или что-то в этом роде. Нам даже не придётся нарушать таймлайн „Логана“, а это для меня очень важно“, — уточнил Джекман.