Иосиф Пригожин готов раздавать свою сперму желающим женщинам

Пригожин отметил, что он готов заморозить биоматериал, которым могут воспользоваться другие женщины. Продюсер уточнил, что сделает это при разрешении супруги — певицы Валерии. Артистка посмеялась над ситуацией, однако уточнила, что не будет препятствовать мужу.

Ведущий программы Андрей Малахов, впрочем, слегка охладил пыл осеменителя, напомнив, что подобная процедура доступна только для мужчин до 35 лет. Пригожину 54 года.

Сама Валерия сожалеет, что не заморозила яйцеклетки раньше. 55-летняя певица объяснила, что в ее возрасте уже поздно и небезопасно проходить подобную процедуру.

Валерия и Пригожин поженились 5 июня 2004 года. У звезд нет общих детей. Артистка рассказывала, что они пытались завести ребенка, но у них не получилось. У продюсера есть сын Дмитрий и дочери Даная и Елизавета от прошлого брака. У Валерии есть дочь Анна (известная под псевдонимом Шена) и двое сыновей — Артемий и Арсений.