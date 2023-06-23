ФОТО | 47-летняя звезда „Клона“ Джованна Антонелли снялась обнаженной в ванне(2)
Роскошная фигура звезды культового сериала не просто хорошие природные данные. Спорт и правильное питание прочно вошли в жизнь Джованны Антонелли, когда после рождения двойни она набрала 10 килограммов, — вспоминает Super. Распрощавшись с лишним весом, актриса „Клона“ продолжила интенсивные тренировки. Результаты восхищают поклонников.
Невооруженным глазом видно, что Джованна ведет здоровый образ жизни. Поклонники обратили внимание, что на свежих снимках из отпуска в Португалии актриса выглядит на порядок моложе 47 лет. „Ты идеальна — как и в сериале, так и сейчас“, — не смог сдержать эмоций подписчик. „Я смотрел „Клон“ в детстве, почему сейчас я выгляжу старше тебя?“ — пошутил другой. А сколько раз фанаты написали „красиво“, по пальцам не пересчитать.