Матч века: Маск и Цукерберг согласились сразиться в клетке. Это шутка или всерьез?

Маск опубликовал сообщение в твиттере, что он „готов к драке в клетке“ с Цукербергом.

На это Цукерберг, глава Meta, материнской компании фейсбука и инстаграма, опубликовал скриншот твита Маска с комментарием: „сообщите где встретимся“.

Представитель компании Meta сказал Би-би-си, что „эта история в пояснениях не нуждается“.

На вопрос Цукерберга Маск прислал ответ: „Октагон (восьмиугольник) в Вегасе“.

Октагоном как раз и называется специальная огороженная арена, на которой проходят бои, устраиваемые организацией Ultimate Fighting Championship («Абсолютный бойцовский чемпионат“). Она находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Илон Маск, которому в конце этого месяца исполнится 52 года, также написал в твиттере: „У меня в запасе есть отличный прием, который я называю „морж“: я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю“.

Он также написал в твиттере: „Я почти никогда не тренируюсь, кроме того, что иногда подхватываю своих детей и подбрасываю их в воздух“.

39-летний Цукерберг уже давно занимается смешанными единоборствами и даже выигрывал турниры по джиу-джитсу.

Би-би-си связалась и с компанией Twitter, но ни объяснений, ни комментариев не получила.

Обмен сообщениями между Маском и Цукербергом немедленно стал вирусным: многочисленные пользователи соцсетей обсуждали, кто же из из них может победить в этом бою, другие – публиковали мемы, в том числе и смоделированные плакаты, рекламирующие эту битву.