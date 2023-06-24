Страшно, очень страшно: Даня Милохин передумал возвращаться в Москву

21-летний Даня Милохин в октябре 2022 года совершил очень некрасивый поступок. В самый разгар съемок популярного шоу „Ледниковый период“, которое сделало его еще более популярным, блогер неожиданно заявил — он устал, поэтому бросает все и уезжает. Продюсерам срочно пришлось искать нового партнера для Жени Медведевой, а самого Милохина негласно объявили персоной нон-грата на ТВ.

После отъезда в Дубай Даня пустился во все тяжкие. Он написал и исполнил дисс на Первый канал, а затем вместе с Артуром Бабичем спел несколько песен совсем не патриотического содержания. В итоге Милохин, по свидетельствам его родных, осознал всю неправоту своих действий, но на Родину не спешил. При этом подчеркивал — деньги у него заканчиваются, жить не на что. На прошло неделе блогер все-таки решил вернуться в Россию. Но, как оказалось, он снова передумал.

„Я недавно пустил слух, что могу вернуться в Москву. И меня напугало то, что Первый канал ярко отреагировал на эти слова. Мне показалось, что они очень не хотят, чтобы я возвращался. Поэтому пока повременю, чуваки. Пока боюсь“, — сообщает теперь звезда ТикТока.

Чего конкретно боится Даня Милохин, никто не знает. Блогер и музыкант ранее имел крупный рекламный контракт с одним из самых популярных банков в стране, а также был обласкан федеральными каналами. Все это позволило ему купить несколько люксовых иномарок, а также снимать элитное жилье в центре столице.