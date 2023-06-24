Вдова Шатунова рассказала, как живет спустя год после смерти артиста
23 июня 2022 года экс-солист группы „Ласковый май“ Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Он скончался от инфаркта миокарда. Вдова Юрия Светлана призналась, что не смирилась со смертью артиста.
Шатунова рассказала, что все еще ждет прихода певца домой. По словам вдовы музыканта, ее боль до сих пор не утихла. Она отметила, что ей тяжело говорить о кончине супруга без слез. Она не может смотреть старые выступления звезды, где тот общается с залом и рассказывает про их детей. „Время не лечит. Но стараюсь брать себя в руки, быть сильной и главное — суметь передать детям все то, что оставил им отец“, — заявила вдова звезды.
Шатунова также рассказала о последнем разговоре с артистом. Последний раз исполнитель написал жене смс 20 июня 2022 года: „Перед последним концертом тура, 20 июня, Юра прислал мне на телефон сообщение „Солнышко мое, у меня все окей, сейчас пообедаем и на площадку выезжаем, сегодня заключительный концерт“, — поделилась Шатунова.
Тем временем поклонники артиста просят назвать в его честь безымянный пока сквер в центре Москвы.