Вдова Шатунова рассказала, как живет спустя год после смерти артиста

Шатунова рассказала, что все еще ждет прихода певца домой. По словам вдовы музыканта, ее боль до сих пор не утихла. Она отметила, что ей тяжело говорить о кончине супруга без слез. Она не может смотреть старые выступления звезды, где тот общается с залом и рассказывает про их детей. „Время не лечит. Но стараюсь брать себя в руки, быть сильной и главное — суметь передать детям все то, что оставил им отец“, — заявила вдова звезды.