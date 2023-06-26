Музыкальное ледовое шоу „Холодное сердце“ перенесет вас в мир волшебных приключений

Все мы помним легендарную песню Эльзы „Отпусти и забудь!“, от которой каждый раз мурашки бегают по телу – будьте готовы получить невероятные эмоции, когда Эльза будет исполнять ее, катаясь на коньках. Ее волшебная сила и огромный светодиодный экран превратят все вокруг в заледеневший волшебный мир, сверкающий, как хрусталь. Безудержное веселье обещает снеговик Олаф, который исполнит свою песню „In Summer“, мечтая о лете и песчаном пляже. Как там он поет: „Бокал в руке, грею бока на горячем песке…“

Напряжения добавит снежная битва Эльзы и Анны с троллями («Will You Build a Snowman?“), Кристоф и его преданный друг северный олень Свен напомнят всем о том, что северные олени на самом деле лучше всех людей на свете («Reindeer Are Better Than People“).

На этом музыкальном представлении прозвучит еще множество разных хитов, включая „Where No One Has Gone Before“, „Show Yourself“ и „Love Opens Doors“.

„Холодное сердце“ и его продолжение, „Холодное сердце 2“, – анимационные фильмы, ставшие большим коммерческим успехом. В том числе сингл „Let It Go“ удостоился „Оскара“ за лучшую песню. Музыкальное ледовое шоу по мотивам этих мультфильмов наполнено волшебством, прекрасным вокалом и танцевальной акробатикой, обещая публике незабываемое зрелище.

„Холодное сердце“ будет показано в таллиннском концертном доме Alexela 14 марта 2024 года. Билеты уже доступны членам клуба Live Nation. В свободную продажу на веб-сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят в 10:00 часов 13 июня 2023 года.