Культура
25.06.2023, 10:30

В Таллинне выступит яркая группа из украинских Карпат Hudaki Village Band

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ФОТО: Erakogu

16 июля в Таллинне в клубе Cathouse состоится уникальный вечер карпатской музыки. На сцене выступит группа Hudaki Village Band — аутентичная, мощная и виртуозная музыка из украинских Карпат.

Семь свадебных музыкантов и два певца родом из украинских Карпат, приграничного региона с Румынией и Венгрией. Вот уже 20 лет они делают моменты счастья вечеринок своей родины доступными для слушателей по всей Европе. Их баллады и танцы — это естественно выращенная смесь романских звуков, еврейских ностальгии и шутки, украинско-карпатской душевности и румынской мелодичной легкости.

Эта традиционная музыка до сих пор звучит и играется на свадьбах. Hudaki добавляет драйва и глубины и сбивает аудиторию с ног. Приходите насладиться звуками Карпат!

Двери клуба в 19:00. Концерт без ограничения по возрасту.

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