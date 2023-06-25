В Таллинне выступит яркая группа из украинских Карпат Hudaki Village Band(5)
16 июля в Таллинне в клубе Cathouse состоится уникальный вечер карпатской музыки. На сцене выступит группа Hudaki Village Band — аутентичная, мощная и виртуозная музыка из украинских Карпат.
Семь свадебных музыкантов и два певца родом из украинских Карпат, приграничного региона с Румынией и Венгрией. Вот уже 20 лет они делают моменты счастья вечеринок своей родины доступными для слушателей по всей Европе. Их баллады и танцы — это естественно выращенная смесь романских звуков, еврейских ностальгии и шутки, украинско-карпатской душевности и румынской мелодичной легкости.
Эта традиционная музыка до сих пор звучит и играется на свадьбах. Hudaki добавляет драйва и глубины и сбивает аудиторию с ног. Приходите насладиться звуками Карпат!
Двери клуба в 19:00. Концерт без ограничения по возрасту.