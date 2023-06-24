24.06.2023, 15:30
Дэвид Линч приступил к съемкам нового проекта(3)
ФОТО: | AFP
Американский режиссер Дэвид Линч („Дюна“, „Твин Пикс“, „Синий бархат“, „Шоссе в никуда“, „Малхолланд Драйв“) снимает новый проект в Голливуде. Об этом сообщает портал WorldOfReel.
Неизвестно, что именно снимает Линч: полный метр, короткий или вообще рекламу. Однако в марте 2021 года СМИ распространили сообщения о том, что Линч снимет проект для Netflix, так что есть надежда, что речь идёт всё же не о рекламе, и мы увидим очередную таинственную сюрреалистическую историю.
Линч не выпускал полнометражного фильма с выхода в 2006 году „Внутренней империи“. В 2017 году он представил третий сезон сериала „Твин Пикс“.