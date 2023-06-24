Дэвид Линч приступил к съемкам нового проекта

Неизвестно, что именно снимает Линч: полный метр, короткий или вообще рекламу. Однако в марте 2021 года СМИ распространили сообщения о том, что Линч снимет проект для Netflix, так что есть надежда, что речь идёт всё же не о рекламе, и мы увидим очередную таинственную сюрреалистическую историю.