Кино
24.06.2023, 15:30

Дэвид Линч приступил к съемкам нового проекта

 (3)
Premiere Of Showtime's "Twin Peaks" - Arrivals
Premiere Of Showtime's "Twin Peaks" - Arrivals
ФОТО: ROBYN BECK | AFP

Американский режиссер Дэвид Линч („Дюна“, „Твин Пикс“, „Синий бархат“, „Шоссе в никуда“, „Малхолланд Драйв“) снимает новый проект в Голливуде. Об этом сообщает портал WorldOfReel.

Неизвестно, что именно снимает Линч: полный метр, короткий или вообще рекламу. Однако в марте 2021 года СМИ распространили сообщения о том, что Линч снимет проект для Netflix, так что есть надежда, что речь идёт всё же не о рекламе, и мы увидим очередную таинственную сюрреалистическую историю.

Линч не выпускал полнометражного фильма с выхода в 2006 году „Внутренней империи“. В 2017 году он представил третий сезон сериала „Твин Пикс“.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии