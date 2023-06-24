Дженнифер Лоуренс поделилась подробностями съемок интимных сцен

В своем новом интервью Лоуренс призналась, что в фильме есть сцены, в которых она снималась в обнаженном виде. Речь идет о сцене на пляже, в которой актриса дерется с другим персонажем ленты.

Звезда отметила, что ее профессиональная команда изначально была категорически против подобных съемок и отговаривала актрису.

„Мои близкие и моя команда повели себя должным образом и постоянно спрашивали, уверена ли я в своем решении. Они не хотели, чтобы я снималась обнаженной. А меня это вообще не смущало. Я считаю, что получилось очень весело“, — призналась Лоуренс.

„Без обид“ — молодежная романтическая комедия в духе „Американского пирога“. Героиня Лоуренс заключает необычную сделку с родителями 19-летнего Перси. Они начинают платить ей деньги за то, чтобы она начала встречаться с их сыном и помогла ему раскрепоститься до начала учебы в колледже. В мировой прокат лента вышла 23 июня 2023 года.