В Таллинне выступит украинская группа SESTRA со своей сольной программой „From Ukraine“

SESTRA — это группа, которая всегда следует современным тенденциям в музыке, они искусно сочетают разные стили, а их уникальное соединение мощного голоса и невероятных звуков саксофона уже завоевало сердца украинских слушателей.



Их песни „У мирному Києві“ и „Молюся і вірю“ стали радио-хитами и вошли в топ 100 самых часто звучащих треков в Украине. Их энергетика и страсть, которые они вкладывают в каждое выступление, непременно подарят зрителям море положительных эмоций.



SESTRA выступят со своей сольной программой „From Ukraine“, которая написана во время войны и посвящается сильным и несломимым украинцам.



Как говорят сами артистки, на сегодняшний день важнейшая задача всех украинцев - поддержка Вооруженных сил Украины. SESTRA вместе с командой постоянно собирают средства на нужды украинской армии, поддерживают детей, помогают больницам и, конечно же, являются голосом Украины рассказывая о ее культуре и борьбе, о силе духа нашего народа по всей Европе.



Концерт группы SESTRA - „From Ukraine“ пройдет не только в поддержку украинцев, но и в благодарность всем эстонцам, которые открыли свои двери и оказали невероятную поддержку украинскому народу.