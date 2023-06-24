В Таллинне выступит украинская группа SESTRA со своей сольной программой „From Ukraine“
Украинская группа SESTRA с радостью объявляет о своем грядущем концерте ко Дню независимости Украины, который пройдет 24 августа в таллиннском клубе Cathouse, и станет незабываемым музыкальным событием.
SESTRA — это группа, которая всегда следует современным тенденциям в музыке, они искусно сочетают разные стили, а их уникальное соединение мощного голоса и невероятных звуков саксофона уже завоевало сердца украинских слушателей.
Их песни „У мирному Києві“ и „Молюся і вірю“ стали радио-хитами и вошли в топ 100 самых часто звучащих треков в Украине. Их энергетика и страсть, которые они вкладывают в каждое выступление, непременно подарят зрителям море положительных эмоций.
SESTRA выступят со своей сольной программой „From Ukraine“, которая написана во время войны и посвящается сильным и несломимым украинцам.
Как говорят сами артистки, на сегодняшний день важнейшая задача всех украинцев - поддержка Вооруженных сил Украины. SESTRA вместе с командой постоянно собирают средства на нужды украинской армии, поддерживают детей, помогают больницам и, конечно же, являются голосом Украины рассказывая о ее культуре и борьбе, о силе духа нашего народа по всей Европе.
Концерт группы SESTRA - „From Ukraine“ пройдет не только в поддержку украинцев, но и в благодарность всем эстонцам, которые открыли свои двери и оказали невероятную поддержку украинскому народу.