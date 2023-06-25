Культура
25.06.2023, 12:20

Группа АлоэВера в начале июля даст концерт в Таллинне

 
ФОТО: Erakogu

6 июля на сцене таллиннского клуба Cathouse выступит красивейший коллектив — АлоэВера.

АлоэВера — музыка, танцы, свобода!

Вот ты говоришь: „Я создан для чего-то большего, этот мир таит в себе столько тайн“, а тебе: „Помой посуду и прекрати нести чушь“.

Вот тогда ты им можешь сказать: „алимоно“ (это такое греческое слово), мол, мне жаль ребята, что вы так узко мыслите, вы как хотите, а я буду жить восторженно и красиво!

АлоэВера - это музыка, которая научит тебя говорить „алимоно“ в самых сложных ситуациях.

Вера Мусаэлян и артисты - забанены в России и занесены в черный список за осуждение войны и поддержку Украины.

Двери клуба в 19:00. Мероприятие без ограничения по возрасту.

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