ВИДЕО | Фигуристка Александра Трусова запела. Критик Соседов остался недоволен(5)
Фигуристка Александра Трусова в свой день рождения выпустила клип на песню „Два крыла“. Критик Сергей Соседов в разговоре с „Абзацем“ назвал трек безэмоциональным и скучным.
23 июня на YouTube-канале продюсера Вадима Антонова появился дебютный клип серебряной призерки Олимпийских игры „Два крыла“.
„Песня неинтересная, ни о чем, голос тембрально неузнаваем, все вылизано в студии, все куплеты звучат одинаково – рафинированно, металлически, безэмоционально, скучно. Александру Трусову я вижу только на льду – в ее ослепительных прыжках и невероятной спортивной дерзости“, — высказался Соседов.
Вместе с этим критик указал на схожесть сценического образа Трусовой с певицей МакSим. Однако, отметил Соседов, красно-каштановые волосы фигуристки примерно в четыре раза длиннее, чем у поп-звезды.