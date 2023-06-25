ВИДЕО | Фигуристка Александра Трусова запела. Критик Соседов остался недоволен

„Песня неинтересная, ни о чем, голос тембрально неузнаваем, все вылизано в студии, все куплеты звучат одинаково – рафинированно, металлически, безэмоционально, скучно. Александру Трусову я вижу только на льду – в ее ослепительных прыжках и невероятной спортивной дерзости“, — высказался Соседов.