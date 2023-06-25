Узбекские активисты требуют отменить концерт Лепса в Ташкенте

Концерт должен пройти 23 октября. К отмене призвал, в частности, узбекистанский блогер Мирзо Зоминий, который запустил в своем Telegram-канале хештег #LepsKerakmas (#ЛепсНеНужен) и призывает распространять его. Свой протест он объясняет позицией Лепса по „спецоперации“ России в Украине.

Ранее концертная площадка в Казахстане разорвала контракт с Григорием Лепсом и отменила его выступление в Конаеве 8 июля. По информации казахстанских СМИ, отмены концерта потребовали активисты из-за обещания Лепса выплачивать вознаграждение за подбитые танки ВСУ. Директор артиста рассказал, что певец не расстроился и больше не планирует приезжать в Казахстан с концертами.