Шоубиз
25.06.2023, 14:00

Узбекские активисты требуют отменить концерт Лепса в Ташкенте

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Григорий Лепс
Григорий Лепс
ФОТО: Youtube

Активисты из Узбекистана потребовали отменить концерт российского певца Григория Лепса в Ташкенте. Об этом сообщает Press.kz.

Концерт должен пройти 23 октября. К отмене призвал, в частности, узбекистанский блогер Мирзо Зоминий, который запустил в своем Telegram-канале хештег #LepsKerakmas (#ЛепсНеНужен) и призывает распространять его. Свой протест он объясняет позицией Лепса по „спецоперации“ России в Украине.

„Уважаемые узбекистанцы, будьте выше этого. Не позволяйте кровожадной машине заправляться“, — написал Мирзо Зоминий.

Ранее концертная площадка в Казахстане разорвала контракт с Григорием Лепсом и отменила его выступление в Конаеве 8 июля. По информации казахстанских СМИ, отмены концерта потребовали активисты из-за обещания Лепса выплачивать вознаграждение за подбитые танки ВСУ. Директор артиста рассказал, что певец не расстроился и больше не планирует приезжать в Казахстан с концертами.


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