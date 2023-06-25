ФОТО | Выкатила шары: канадская модель шокировала на пляже своей огромной грудью

30-летняя Мария Магдалина, модель из Канады, настоящая звезда соцсетей. Она не раз признавалась своим подписчикам, что имеет большую зависимость от пластики. Счет операциям девушка давно потеряла, так что их точное количество назвать уже не сможет. Зато сейчас, по ее словам, он наконец-то получила фигуру своей мечты. Чем и поспешила похвастаться на пляже. Чтобы не скрывать обзор, модель выбрала крошечное по размеру бикини, которое совершенно не скрывало ее 10-килограммовую грудь и пышные бедра с ягодицами.

Модель решила сделать пикантную фотосессию и снять видеоролик, ради которого пробежалась по морской кромке к восторгу о шоку всех окружающих. Некоторые гадали, лопнет ли купальник и как долго продержаться его тоненькие завязки. Тем не менее практически все отдыхающие наблюдали за Марией Магдалиной, а кое-кто достал мобильник и начал снимать девушку с формами.

Однако далеко не все пользователи соцсетей пришли в восторг от смелости модели. Одни назвали ее глупой девочкой, которой необходима помощь, а другие были настроены более критично, дав Марии Магдалине определение „карикатура“.

„Очень грустно. Это одна из форм самоповреждения. Она, наверняка, ненавидит себя“, „Те хирурги, которые сделали это с ней, должны ответить за свои действия“, „Глупая, глупая девчонка. Ты же как монстр“, „Лучший способ очистить пляж. Надеюсь, спасатели эвакуировали людей, когда это существо всплыло. Какая ужасная и страшная встреча для всех!“, „Эти изгибы не являются ни пышными, ни округлыми. Они похожи как плохая карикатура, и ими нельзя восхищаться! Этой женщине нужна помощь“, „Как ты можешь лежать и спать со всеми этими невероятными выпуклостями?“, „Видя ее, я прихожу в ужас, и мне хочется плакать“, — такими были самые частые комментарии пользователей Сети.