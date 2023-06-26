Элтон Джон дал последнее выступление в Британии

Сэру Элтону была предоставлена самая престижная из площадок фестиваля — Pyramid Stage, а также честь стать последним выступающим на Гластонбери в этом году.

76-летний музыкант вышел ну сцену в костюме золотого цвета и в своих традиционных очках.

За роялем артист исполнил несколько своих хитов. При этом выступал он не один — на сцену были приглашены звёздные гости. Речь идет о солисте группы The Killers Брэндоне Флауэрсе и певице Рине Саваяме.

Закончился концерт песней Rocket Man и фейерверком — на этом фестиваль и завершился. А с ним и концертная история Элтона Джона.