„Беру фамилию жены“: Иосиф Пригожин поддержал флешмоб с шутками о себе

„С меня хватит! Беру фамилию жены! Ну и денёк вчера выдался“, — написал Пригожин, снабдив пост скриншотами с мемами и комментариями, где его „путают“ с однофамильцем.

Утром 24 июня силы ЧВК „Вагнер“ заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону. Это произошло после заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами России ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Ситуация страшная, но породила массу мемов и шуточек. Вот некоторые из них:

(Необходимое пояснение: в одном из офисов ЧВК обнаружили автомобиль, набитый деньгами: объём наличности составил примерно 4 млрд рублей — более 43 млн евро).

(По официальной версии Евгению Пригожину сделали предложение, от которого невозможно отказаться: он отбыл в Беларусь)