Оксана Фандера эмигрировала в Грузию

Актриса Оксана Фандера год назад оказалась в центре скандала. Дело в том, что артистка выложила фотографию, на которой запечатлен украинский флаг на ее балконе.

Спустя время звезда поделилась стихотворением о феврале прошлого года. После этого на Оксану посыпались негативные комментарии. Тогда актриса призналась, что пользователи Сети довели ее до нервного срыва.

Однако осуждения не остановили Фандеру и она опубликовала пост, в котором призналась в любви к Одессе. Именно в этом городе артистка родилась и выросла.

В итоге оставаться в России Оксана посчитала невозможным.