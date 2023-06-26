Оксана Фандера эмигрировала в Грузию(1)
Актриса Оксана Фандера эмигрировала в Грузию. А её супруг, актёр и режиссёр Филипп Янковский, живёт на две страны. В России он снимается в кино, а в отпуск отправляется к жене. Об этом сообщают telegram-каналы.
Актриса Оксана Фандера год назад оказалась в центре скандала. Дело в том, что артистка выложила фотографию, на которой запечатлен украинский флаг на ее балконе.
Спустя время звезда поделилась стихотворением о феврале прошлого года. После этого на Оксану посыпались негативные комментарии. Тогда актриса призналась, что пользователи Сети довели ее до нервного срыва.
Однако осуждения не остановили Фандеру и она опубликовала пост, в котором призналась в любви к Одессе. Именно в этом городе артистка родилась и выросла.
В итоге оставаться в России Оксана посчитала невозможным.