Выбиты зубы, сломана челюсть: ведущая актриса „Ленкома“ попала в необычное ДТП

Электросамокаты — настоящий бич больших городов. Этот вид транспорта, заслуживший огромную любовь среди множества людей, оказался сущим наказанием для автомобилистов и пешеходов.

Самокатчики, выбирающие местом своего передвижения автодороги, провоцируют аварийные ситуации и серьезно рискуют собственной жизнью и здоровьем. Но и на тротуарах для электросамокатов места нет, ведь не соблюдающие правил движение самокатчики все чаще калечат людей. Доходит порой и до летального исхода — за минувший год после столкновения с электросамокатом погибло 20 человек.

Вот и ведущая актриса „Ленкома“ Алена Митрошина серьезно пострадала в результате столкновения с электросамокатом. О происшествии сообщается в телеграм-канале знаменитого московского театра.

По вине самокатчика у 27-летней актрисы сломана челюсть и выбиты зубы. Кроме того, врачи диагностировали у нее травмы, требующие хирургического вмешательства. Как отметили в „Ленкоме“, электросамокатом управлял несовершеннолетний парень. Подросток нарушил все возможные правила дорожного движения и теперь администрация театра выражает надежду на соответствующую меру наказания для виновного.

Что же касается Митрошиной, то она долгое время не сможет выходить на сцену. Алена играет роль Кончиты в легендарной рок-опере „Юнона и Авось“ и считается ведущей актрисой театра „Ленком“. Также она занята в спектаклях „Шут Балакирев“, „Безумный день, или Женитьба Фигаро“, „Поминальная молитва“, „Бег“ и других.