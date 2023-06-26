ФОТО | Дочь Михаила Барышникова вышла замуж

31-летняя наследница Михаила Барышникова вышла замуж в Нью-Йорке. Торжество организовали для самых близких людей: членов семьи и друзей. Знаменитый артист балета танцевал и веселился вместе с другими гостями торжества, держа на руках собаку. Анна узаконила отношения с давним возлюбленным – актером Тедди Бергманом. Он появился в таких проектах как „Дикинсон“ и „Образцовые бунтарки“.

Барышникова показала фотографии, сделанные в важный для нее день. Дочь заслуженного артиста России выбрала сдержанный и элегантный образ. На ней было кремовое приталенное платье. Из украшений Анна надела только небольшие серьги и фату. Девушка отдала предпочтение естественному минималистичному макияжу. Ее волосы уложили в аккуратный пучок.

Тедди появился на свадьбе в черном костюме-двойке с тонким галстуком. Уже вечером Барышникова сменила свой наряд на менее официальный. Она вышла к гостям в белом мини-платье с открытой спиной. Молодоженов снимали на камеры, удерживая в руках бенгальские огни. Анна нежно поцеловала актера. „Уф. Очень хорошие выходные“, — заверила Барышникова.

Поклонники Анны оставили ей много теплых пожеланий. „Переживаю это и плачу от радости“, „Лучшая свадьба — самая красивая невеста и идеальный жених“, „Совершенство, все в этой ночи было идеальным!“, „Вы двое - прекрасная пара“, „Ты выглядишь как ангел. Ты была восхитительной невестой“, „Мне так повезло быть там. Самая волшебная свадьба“, „В них можно почувствовать счастье и любовь! Так рада за тебя“, — высказались фолловеры.

Михаил Барышников в 1974 году принял предложение войти в труппу „Американского театра балета“ и не вернулся в СССР. Он состоял в отношениях с популярной актрисой Джессикой Лэнг. В 1981-м она родила от Михаила дочь Александру, которая вдохновилась его примером и преподает географию. Барышников был женат на бывшей артистке балета Лизе Райнхарт. У пары есть трое детей: Питер, Анна и София.