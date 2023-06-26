„До 30 лет сделала девять абортов“: Дана Борисова пустилась в откровения(4)
Дана Борисова всегда откровенно говорит о личной жизни, не скрывая даже трагические моменты. В свежем интервью телеведущая призналась, что пережила девять прерываний беременности, — шокирован „СтарХит“.
Сейчас Дана Борисова воспитывает 15-летнюю дочь Полину. Девочка — единственный ребенок теледивы. Однако звезда признается: у нее могла быть большая семья, если бы не ошибки молодости.
„До 30 своих лет я сделала девять абортов — и на больших, и на маленьких сроках. Почему так происходило? Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали. Мне не объясняли, что такое женское достоинство. Мне всегда казалось, что, если мужчина наговорил комплиментов или подарил мне что-то — я автоматически ему должна. Я была уступчива, не умела сказать „нет“. И в плане секса была безответственна“, — сокрушается блондинка в видеоисповеди.
Борисова тяжело переживает личную боль. Она сожалеет, что поступала подобным образом. „У меня были и медикаментозные аборты, и прерывание беременности таблетками. Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике“, — откровенничает она.
Напомним, что ранее Борисова признавалась в служебном романе с создателем „Армейского магазина“. В результате интрижки звезда забеременела, однако Александр Ильин не захотел становиться отцом. Дана сделала аборт, будучи на большом сроке. И как оказалось, он стал не единственным...