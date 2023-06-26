„До 30 лет сделала девять абортов“: Дана Борисова пустилась в откровения

„До 30 своих лет я сделала девять абортов — и на больших, и на маленьких сроках. Почему так происходило? Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали. Мне не объясняли, что такое женское достоинство. Мне всегда казалось, что, если мужчина наговорил комплиментов или подарил мне что-то — я автоматически ему должна. Я была уступчива, не умела сказать „нет“. И в плане секса была безответственна“, — сокрушается блондинка в видеоисповеди.