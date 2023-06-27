На Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долгов

В феврале появилась информация, что приставы наложили арест на автомобиль Porsche актрисы. Заворотнюк приобрела автомобиль Porsche Panamera в 2014 году и записала на свою мать Валентину. В начале февраля суд вынес решение взыскать с матери Заворотнюк долг в размере 127 тыс. рублей (1400 евро), судебные приставы возбудили производство и наложили арест на машину.

В том же месяце Заворотнюк выписали домой из онкологической клиники, где она проходила терапию от последствий глиобластомы головного мозга, с которой борется четыре года. Подробностей состояния актрисы лечащие врачи не разглашают.

Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации от ее семьи не было, однако диагноз косвенно подтвердили медики в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.