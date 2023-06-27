Разбит, но не сломлен: Михаил Шуфутинский назвал важную причину, почему не уходит на пенсию

13 апреля Михаилу Шуфутинскому исполнилось 75 лет. В марте шансонье получил травму спины — он упал на льду во время игры в хоккей. В итоге музыкант разбил копчик и потянул мышцу на ноге.

12 июня Шуфутинский сообщил, что не может танцевать из-за травмы спины. Он признался, что до сих пор восстанавливается после травмы. Из-за поврежденного позвоночника артист стал хуже бегать. Шуфутинский отметил, что продолжает концертную деятельность, несмотря на травму.

„Я работаю, потому что иначе мне нечем заняться. Пока я делаю это, я живой. Пока я нужен людям, я живой вдвойне“, — заявил шансонье. Он отметил, что любит творчество, из-за чего не может себе позволить уйти на отдых. Шуфутинский признался, что боится потерять популярность из-за завершения карьеры. Певец отметил, что не может оставить занятия музыкой и перестать радовать поклонников.