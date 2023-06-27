Сына Гуфа „развели“ мошенники

Долматов признался, что его обокрали в Roblox. Мошенническим путем у мальчика забрали содержимое его инвентаря игры на сумму 50 тыс. рублей. Айза призвала всех неравнодушных о помощи. Она попросила написать ей, как можно вернуть вещи сына. Сэм уточнил, что помощник получит вознаграждение за свои услуги.

Сэм родился в браке Айзы с рэпером Гуфом. 2014 году бизнесвумен и музыкант развелись. Причиной расставания стали измены музыканта и его пагубные привычки. Айза рассказывала, что их союз был нездоровым. Бывшие супруги пытались сохранить дружеские отношения, однако в последнее время они снова начали конфликтовать в социальных сетях.

Айза также воспитывает сына от бизнесмена Дмитрия Анохина, с которым развелась в 2020 году.