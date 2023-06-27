Умер актер, сыгравший маленькую, но запоминающуюся роль в „Титанике“

Палтер умер 21 мая от рака легких в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила изданию его дочь Кэтрин Палтер .

Он был уроженцем Нью-Йорка. Палтер отметился ролью одного из судей Верховного суда в „Первый понедельник октября“ (1981) с Уолтером Маттау, Джилл Клейбург и Барнардом Хьюзом в главных ролях, он также играл в фильмах „Летающая монахиня“ , „Блюз Хилл-стрит“ и „Закон Лос-Анджелеса“.

Палтер присоединился к CalArts в 1971 году и работал преподавателем актерского мастерства и директором в школе Санта-Клариты до выхода на пенсию в 2013 году. Артист также проводил частные семинары и преподавал по всей стране и по всему миру, в том числе в Эдинбурге, а также в Карнеги-Меллоне и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Среди тысяч его учеников на протяжении многих лет были Эд Харрис, Дон Чидл и Сесили Стронг.

В „Титанике“ (1997) Палтер исполнил роль Исидора Штрауса, а Эльза Рэйвен — его супругу Иду. Они стали героями одной из запоминающихся сцен, где они лежат, обнимаясь на кровати в каюте, когда вода врывается внутрь, а струнный квартет корабля исполняет гимн „Ближе мой Бог к Тебе“.

Напомним, что на прошлой неделе в батискафе „Титан“, который отправлялся на осмотр „Титаника“, погиб муж правнучки всё того же Исидора Штрауса.