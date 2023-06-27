Татьяна Буланова отреагировала на слухи о беременности

Слухи о беременности звезды распространил ее бывший возлюбленный — певец Александр Попов. Он предположил, что артистка ждет ребенка. Только этим он объяснил выбор ее наряда на свадьбу. Артистка выбрала для церемонии закрытое и просторное платье.

2 июня Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья и родственники пары. В числе гостей оказались знаменитости, например Светлана Бондарчук, которая вела прямую трансляцию со свадьбы в соцсетях. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.