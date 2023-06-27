Профессиональные оценщики пенисов рассказали о своей работе

Мужчины могут заказать экспертизу своих половых органов на специальном сайте, в редакционную коллегию которого входит 47-летний шеф-редактор Марио Мейер, двое оценщиков, психолог и доминатрикс.

Заплатив оговоренную сумму, клиенты присылают фотографии своих гениталий, а экспертная коллегия оценивает их по восьми критериям: форма, длина, толщина, головка, вены, эстетика, лобковые волосы и яички. За дополнительные 20 евро (1,8 тысячи рублей) на оценочный сертификат будет поставлена печать. Помимо фотографии, клиенты должны выслать оценщикам краткое резюме с собственным мнением по поводу своего пениса.

Мейер рассказал, что в прошлом работал в порноиндустрии и отсмотрел более двух с половиной тысяч кастингов, поэтому отлично знает, какие пенисы привлекают публику, а какие нет. „Для меня смотреть на гениталии — обычное дело. Они как локти или лодыжки — просто часть тела“, — заявил эксперт.

По словам Мейера, оценки его команды очень откровенны и позиционируются как „хорошо обоснованная критика, которая иногда может быть жесткой“. На данный момент Мейер с коллегами оценил уже 150 мужчин. Он показал Daily Mail несколько выдержек из отзывов. В них клиентам советовали побрить интимные зоны и „сделать их более презентабельными“.

Говоря о заказчиках, Мейер заявил, что они обычно очень высокого мнения о себе. „Вероятно, надеются на высокую оценку. Это часто можно увидеть по резюме, которые почти никогда не бывают реалистичными. Большинство страшно себя переоценивает“, — сказал он.