Умер актер „Санта-Барбары“, женившийся на фанатке из России

Костер родился в Лондоне, однако детство и юность провел в США. Там он впервые познал азы актерского мастерства, после чего вернулся на родину и начал учиться в Королевской академии драматического искусства. В своей фильмографии Костер насчитывает около 170 ролей.

В 2010-м году 36-летняя россиянка Елена Бородулина написала Костеру на его страничку в Facebook, так как была поклонницей сериала, а Лайонел Локридж являлся ее любимым персонажем. У них завязалось общение и спустя 3 года Костер женился на своей поклоннице. У него осталось трое детей.