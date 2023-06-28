Умер актер „Санта-Барбары“, женившийся на фанатке из России
В возрасте 89 лет скончался актер Николас Костер, наиболее известный по роли Лайонела Локриджа в культовом сериале „Санта-Барбара“. Об этом сообщила в Instagram его дочь Диннин Костер. Актёр скончался 26 июня, причина смерти не называется.
Костер родился в Лондоне, однако детство и юность провел в США. Там он впервые познал азы актерского мастерства, после чего вернулся на родину и начал учиться в Королевской академии драматического искусства. В своей фильмографии Костер насчитывает около 170 ролей.
В 2010-м году 36-летняя россиянка Елена Бородулина написала Костеру на его страничку в Facebook, так как была поклонницей сериала, а Лайонел Локридж являлся ее любимым персонажем. У них завязалось общение и спустя 3 года Костер женился на своей поклоннице. У него осталось трое детей.