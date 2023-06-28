Украинскому актеру в Дублине изрезали лицо

Сообщается, что Греков был атакован вечером 24 июня, когда стоял у театра Аббатства после выступления. Неизвестные напали на артиста, так как пытались украсть его сигареты. В культурном учреждении инцидент назвали „неспровоцированным, случайным актом бездумного насилия“.

„К сожалению, один из актеров подвергся нападению возле аббатства в субботу вечером после финального представления. Это был неспровоцированный, случайный акт бездумного насилия, после которого актеру пришлось наложить швы и лечиться в больнице“, — заявили в театре Аббатства.

В театре также указали, что Греков успешно восстанавливается после нападения — в понедельник он уже покинул Ирландию, чтобы вернуться в Киев.