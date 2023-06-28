Светлана Лобода поругалась с юной зрительницей, не желающей ее видеть в Харькове

„Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Ну кто дал тебе денег?“ — стала спрашивать Лобода на глазах у толпы.

В ответ девушка заявила, что не верит в фальшивый патриотизм певицы.

Из толпы в адрес певицы прозвучали выкрики „Украина без Лободы!“

„Она не первая, кто спросила меня про деньги, — рассказала героиня вечера Дарина Вдовенко. — до этого девушки предположили, что я стою за 200 гривен.

Финал этой истории оказался довольно неожиданным: Лобода записала видео, где извиняется перед девушкой. „Сегодня я понимаю, что это была не проплаченная акция. Я была очень взолнована. Я никого не хотела обижать — просто пыталась разрядить обстановку“, — сказала певица. „Я горжусь тобой. Ты имеешь право на собственное мнение, и я уважаю это, ибо хорошо знаю, что такое идти против течения“, — добавила она.

Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что „против течения“ — это именно против Лободы в Украине. С одной стороны, концерт привлёк публику, и она была рада увидеть вернувшуюся звезду. С другой стороны, ранее был отменён концерт Светланы в Киеве — из-за волны критики со стороны местного населения. Политолог Богдан Безпалько заявил, что этот инцидент показал отношение украинцев ко всем, кто хоть как-то был связан с Россией. По его мнению, все нынешнее украинское общество построено на отрицании „русскости“ и России, на отрицании самого русского народа, на желании его деструкции.