Певец Льюис Капальди уйдет со сцены после потери голоса

На фестивале в Гластонбери Капальди с трудом смог завершить свое выступление из-за потери голоса. Он попросил собравшихся подпевать ему, и зрители спели песню Someone You Loved практически целиком.

„Я наслаждался каждой секундой таких шоу и надеялся, что трех недель отдыха будет достаточно. Но я все еще пытаюсь справиться со своим Туреттом, и в субботу стало очевидно, что мне нужно больше времени для восстановления ментального и физического здоровья“, — написал он.

„Простите, если хотели в этом году посетить мои концерты, но мне нужно поправиться, чтобы порадовать вас“, — добавил он, назвав уход со сцены самым трудным решением в жизни.

До конца года у Капальди было запланировано 24 концерта.