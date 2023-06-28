„Предлагаю дождаться светлых времен“: Чулпан Хаматова — о жизни без России, о войне и об оставшихся коллегах

О своем решении покинуть Россию вместе с тремя дочерями и переехать в Латвию Чулпан Хаматова объявила после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — 20 марта. Известие противоречиво восприняли как в России, так и в Латвии: представители бежавшей оппозиции и многие латыши напомнили актрисе, что за десять лет до этого она сама снялась в предвыборном ролике „Почему я голосую за Путина“.