Чуда не произошло: Джулиан Сэндс не спасся, его останки опознаны

Туристы обнаружили останки 65-летнего актера в минувшую субботу, 24 июня, после чего связались с полицией. Коронер подтвердил, что это Джулиан Сэндс. Причина его смерти устанавливается.

Сэндс пропал 13 января во время хайкинга в районе горного хребта Сан-Гейбриел в Южной Калифорнии. Поиски актера затрудняли погодные условия и риск схода лавин. После того, как тело Сэндса нашли, полиция поблагодарила всех, кто участвовал в поисках.

Джулиан Сэндс получил известность после участия в фильме Джеймса Айвори „Комната с видом“ (1985), где также снималась Хелена Бонем Картер. Всего Сэндс снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Среди фильмов с его участием — „Чернокнижник“, „Покидая Лас-Вегас“, „Тринадцать друзей Оушена“. Он снимался в сериалах „24 часа“, „Декстер“, „Готэм“.