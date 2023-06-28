ВИДЕО | Не ждали? Вышел трейлер 8-го сезона „Футурамы“

Восьмой сезон „Футурамы“ будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю. Премьера состоится в конце июля, а последнюю серию выпустят 25 сентября. По словам авторов культового сериала, новые серии подойдут и для знакомства с „Футурамой“, и порадуют давних фанатов неожиданными сюрпризами.