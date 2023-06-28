В Лондоне начинается суд над Кевином Спейси по обвинению в сексуальном насилии

К началу первого заседания голливудский актер прибыл без опоздания в окружении своих адвокатов.

Председательствовать на процессе будет судья Марк Уолл. Защитник актера – Патрик Гиббс, адвокаты стороны обвинения – Кристин Эгнью и Шон Ричи.

Это не первое громкое дело, которое будет слушаться в районом суде Саутуорк. В апреле 2022 года здесь же за сокрытие активов был приговорен к 2,5 годам тюрьмы звезда тенниса Борис Беккер, а в июле 2014-го почти шесть лет получил по обвинению в педофилии британские телеведущий и портретист королевы Елизаветы II Рольф Харрис.

Суть обвинений

Обвинение против Кевина Спейси строится на 12 эпизодах сексуальных домогательств, непристойного поведения сексуального характера и сексуального насилия. Все эпизоды, согласно материалам дела, произошли в период с 2001 по 2013 год.

В мае прошлого года Королевская прокуратура Великобритании санкционировала рассмотрение пяти эпизодов обвинения, а в ноябре 2022-го – оставшихся семи.

Официальная процедура рассмотрения была отложена, так как актер находился за пределами Британии.

Большая часть эпизодов, по версии обвинения, произошла в Лондоне. Одна жалоба была подана в связи с инцидентом, произошедшим в 2013 году в графстве Глостершир.

Всем предполагаемым жертвам сейчас от 30 до 40 лет. Это значит, что на момент самого давнего рассматриваемого эпизода, кто-то из них мог быть еще несовершеннолетним.

Актер не признает себя виновным ни по одному пункту.

Конец карьеры

Кевин Спейси вырос в Калифорнии, но более десяти лет прожил в Лондоне, заявив тогда, что этот город стал его вторым домом.

В 2014-2015 гг. он руководил лондонским театром „Олд Вик“, актеры которого тоже жаловались на непристойное поведение худрука.

На волне движения #MeTo эти и другие обвинения приобрели широкую огласку и стоили актеру карьеры.

Кевин Спейси - двукратный обладатель премии „Оскар“. Он снимался в таких фильмах как „Семь“, „Секреты Лос-Анджелеса“, „Красота по-Американски“ и „Малыш на драйве“, а также в сериале Netflix „Карточный домик“.