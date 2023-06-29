Мадонна попала в реанимацию(2)
В субботу 64-летнюю певицу доставили в больницу и диагностировали у нее бактериальную инфекцию. По словам менеджера, самочувствие Мадонны улучшается, однако она пока находится в больнице. Дату ее юбилейного тура перенесут, — сообщает РБК.
Американская певица Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией, из-за чего пришлось перенести начало ее юбилейного тура. Об этом сообщил ее менеджер Гай Осири в Instagram.
„В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии“, — написал Осири.
По его словам, самочувствие певицы улучшается, однако она еще находится под наблюдением врачей, они ожидают, что она полностью выздоровеет.
„В это время мы вынуждены временно отказаться от всех своих обязательств, включая тур. Мы поделимся с вами всеми подробностями, как только они у нас появятся, включая новую дату начала тура и перенесенных концертов“, — добавил менеджер певицы.
Как пишет портал Page Six, Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка в субботу, 24 июня. Все это время рядом с певицей находилась ее старшая дочь Лурдес Леон.
Мировое турне Мадонны The Celebration Tour, приуроченное к 40-летию ее музыкальной карьеры, должно было начаться 15 июля в Ванкувере. Более 80 концертов должны пройти в 35 городах Канады, США и Европы. Планировалось, что завершится тур в январе 2024 года, уточняет Page Six.