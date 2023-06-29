Мадонна попала в реанимацию

„В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии“, — написал Осири.



По его словам, самочувствие певицы улучшается, однако она еще находится под наблюдением врачей, они ожидают, что она полностью выздоровеет.



„В это время мы вынуждены временно отказаться от всех своих обязательств, включая тур. Мы поделимся с вами всеми подробностями, как только они у нас появятся, включая новую дату начала тура и перенесенных концертов“, — добавил менеджер певицы.



Как пишет портал Page Six, Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка в субботу, 24 июня. Все это время рядом с певицей находилась ее старшая дочь Лурдес Леон.