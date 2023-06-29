„Даже в черном будем искать цвет“. Украина, Грузия, Россия и Эстония на карте певицы Нино Катамадзе(1)
В прошлом году известная джазовая певица долго не могла петь — собраться удалось лишь перед поездкой в Киев, где в июне Нино Катамадзе с оркестром дала концерт в метро для военных и волонтеров. Уже четыре года Нино не выступает в России, до этого пыталась достучаться до сердец. За родную Грузию душа тоже неспокойна — ворота Европы могут для нее закрыться, а это конец. Накануне концертов в Латвии и Эстонии Нино Катамадзе в эмоциональных аудиофайлах ответила на вопросы Delfi.
3 июля на сцене концертного зала Alexela в Таллинне состоится большой концерт грузинской джаз-дивы Нино Катамадзе с группой „Инсайт“ и хором государственного академического ансамбля народной песни и танца Грузии „Рустави“. Нино Катамадзе - хедлайнер практически всех ведущих джазовых фестивалей и лауреат всевозможных музыкальных премий и наград. Подробнее о концерте — здесь.