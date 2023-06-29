Культура
29.06.2023, 10:47

„Даже в черном будем искать цвет“. Украина, Грузия, Россия и Эстония на карте певицы Нино Катамадзе

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Concert of Nino Katamadze
Concert of Nino Katamadze
ФОТО: Anton Belitsky | Global Look Press

В прошлом году известная джазовая певица долго не могла петь — собраться удалось лишь перед поездкой в Киев, где в июне Нино Катамадзе с оркестром дала концерт в метро для военных и волонтеров. Уже четыре года Нино не выступает в России, до этого пыталась достучаться до сердец. За родную Грузию душа тоже неспокойна — ворота Европы могут для нее закрыться, а это конец. Накануне концертов в Латвии и Эстонии Нино Катамадзе в эмоциональных аудиофайлах ответила на вопросы Delfi.

3 июля на сцене концертного зала Alexela в Таллинне состоится большой концерт грузинской джаз-дивы Нино Катамадзе с группой „Инсайт“ и хором государственного академического ансамбля народной песни и танца Грузии „Рустави“. Нино Катамадзе - хедлайнер практически всех ведущих джазовых фестивалей и лауреат всевозможных музыкальных премий и наград. Подробнее о концерте — здесь.

Выступления Нино Катамадзе трудно описать словами — это особый сплав вокала, музыки, пластики и яростной энергии. С неповторимыми импровизациями и постоянным поиском — как в современности, так и в традициях.

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