„Даже в черном будем искать цвет“. Украина, Грузия, Россия и Эстония на карте певицы Нино Катамадзе

В прошлом году известная джазовая певица долго не могла петь — собраться удалось лишь перед поездкой в Киев, где в июне Нино Катамадзе с оркестром дала концерт в метро для военных и волонтеров. Уже четыре года Нино не выступает в России, до этого пыталась достучаться до сердец. За родную Грузию душа тоже неспокойна — ворота Европы могут для нее закрыться, а это конец. Накануне концертов в Латвии и Эстонии Нино Катамадзе в эмоциональных аудиофайлах ответила на вопросы Delfi.